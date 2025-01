Missiva in Comune, “Aria Nuova”: “Revocare incarico a Farruggia, viola normativa in materia”

Gela. Incarichi “ispirati” dalla politica. Il tema è stato ripreso, in più frangenti, in questo periodo, soprattutto in alcuni contesti dell’opposizione di centrodestra. Anche l’ex sindaco Greco ha toccato la questione. In Comune, è pervenuta una missiva, protocollata dall’associazione “Aria Nuova”, presieduta da Saverio Di Blasi. E’ rivolta al sindaco Di Stefano e al segretario generale Curaba. L’iniziativa è volta a richiedere una verifica sull’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. L’assegnazione, attraverso piattaforma Mepa, è andata all’architetto Virginia Farruggia. Secondo “Aria Nuova”, l’ex consigliere comunale M5s, lo scorso anno candidata alle elezioni europee per i pentastellati, non può ricoprire quel ruolo tecnico. Ci sarebbe un contrasto con la normativa in materia, che non permette l’assegnazione di incarichi a chi ha ricoperto “ruoli politici a livello locale o regionale” nei due anni precedenti.