Modello “PalaLivatino”, rilanciato dai privati: commissione consiliare nell’impianto

Gela. Un sopralluogo per valutare con attenzione il “modello” PalaLivatino, che il Libero Consorzio di Caltanissetta ha dato in affidamento all’imprenditore Maurizio Melfa e alla sua azienda. Con fondi privati del gruppo è stata realizzata un’attività complessiva per rilanciare la struttura sportiva della Cittadella. Mercoledì, il sopralluogo verrà condotto dalla commissione consiliare sport, presieduta da Vincenzo Cascino e composta da Emanuele Alabiso, Romina Morselli, Luigi Di Dio, Davide Sincero, Gabriele Pellegrino e Sandra Bennici. I consiglieri avranno la possibilità di effettuare approfondimenti direttamente insieme all’imprenditore e al gruppo che lavora per il rilancio del PalaLivatino, con un modello pubblico-privato.