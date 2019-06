Morte dopo l’esplosione al mercato, Giudice: “Nicastro e Scilio vittime dello Stato”

Gela. Tiziana Nicastro e Giuseppa Scilio sono “vittime dello Stato”. Lo spiega il segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice, riferendosi alle due donne vittime della terribile esplosione del mercato di via Madonna del Rosario, che ne ha stroncato le vite. Ieri, i funerali di Tiziana Nicastro, mentre a Palermo cessava di vivere Giuseppa Scilio, entrambe travolte dalla deflagrazione. “Le cittadine ferite per effetto dell’esplosione delle bombole e ancor di più le due donne decedute sono vittime di uno Stato che non ha saputo garantire la sicurezza civile e quindi la vita – spiega il sindacalista – la nostra vita non può essere affidata alla fortuna men che meno al caso”. Anche il sindacato è intervenuto nel corso delle ultime settimane per denunciare lo stato di insicurezza che si percepisce in città e chiedere un rafforzamento dei controlli.