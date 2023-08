Morti e gravi incidenti, Raniolo: “Un bollettino di guerra, attuare misure di prevenzione”

Gela. Troppe morti costellano le strade cittadine e quanto accaduto la scorsa notte conferma un trend preoccupante. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Ignazio Raniolo teme una progressione ulteriore dell’escalation di gravi sinistri stradali, anche mortali. “Il nostro partito si unisce al cordoglio per la morte dell’operaio Luigi Russello”, dice. “Anche quest’anno, Ferragosto registra l’ennesimo bollettino di guerra per le strade cittadine, un morto, un’auto capovolta e altri due gravi incidenti – aggiunge Raniolo – negli ultimi due anni si sono registrati almeno cinque decessi per incidenti stradali. Giovani e padri di famiglia morti senza un motivo, solo per l’assurda leggerezza e l’inosservanza delle norme che stanno rendendo le strade urbane una Babele dove vige la regola del più forte”.