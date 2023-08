Fiume Gela e tanfo nell’aria, inoltrato un esposto in procura

Gela. Un esposto alla procura locale e una missiva indirizzata anche al sindaco Lucio Greco e ai carabinieri. Paolo Scicolone, anche esponente regionale di Gran Sicilia, ha deciso di agire anzitutto da privato cittadino per segnalare che da giorni, soprattutto nelle ore serali e notturne, l’aria diventa irrespirabile. Un forte tanfo di pesce marcio, come abbiamo già segnalato, non rende agevole il riposo. Scicolone e la compagna hanno più volte chiesto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno risposto non con troppa accuratezza, così indica nell’esposto. Non esclude che quanto sta accadendo possa essere legato alle chiazze nere lungo un tratto del fiume Gela. Il tanfo si percepisce principalmente nei quartieri a ridosso della zona industriale.