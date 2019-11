Morti sospette dipendenti Eni, verifiche anche su Martines: è stato colpito da ictus

Gela. Non solo le verifiche sulle possibili cause della morte del trentaseienne Filippo Russello e del quarantacinquenne Gianfranco Di Natale, ma come anticipato sotto esame c’è anche la vicenda del cinquantaquattrenne Flavio Martines. Tutti dipendenti Eni, impegnati nello stesso campo iracheno avviato dalla multinazionale. Martines, negli scorsi mesi, è stato colpito da un ictus. Per salvargli la vita, i medici sono stati costretti ad asportargli una parte della calotta cranica. Negli ultimi giorni, dopo il rientro in città, è stato trasferito alla clinica “Santa Barbara”. I pm della procura hanno disposto l’esame di suoi campioni di sangue. Pare che prima della partenza per l’Iraq, non fosse stata riscontrata alcuna anomalia. Nel campo di Eni, era spesso assegnato alla gestione del magazzino, dove venivano stoccati materiali da lavoro e componenti, necessari per le attività sul posto. La scorsa settimana, sono state effettuate le operazioni autoptiche sui corpi di Russello e Di Natale.