MORTO A 20 ANNI CAMERON BOYCE, STAR DI DISNEY CHANNEL

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 20 anni Cameron Boyce, star di Disney Channel, conosciuto per il suo ruolo in ‘Descendants’ e per lo show televisivo ‘Jessie’. La notizia, riportata dalla Abc News, è stata confermata dalla famiglia. “Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello”, ha detto un portavoce della famiglia.

“Sin da giovane, Cameron Boyce sognava di condividere i suoi straordinari talenti artistici con il mondo ed era alimentato dal forte desiderio di fare la differenza nella vita delle persone attraverso il suo lavoro umanitario”, ha detto un portavoce di Disney Channel. “Era un artista incredibilmente talentuoso, una persona straordinariamente premurosa e premurosa e, soprattutto, era un figlio amorevole e devoto, fratello, nipote e amico”.

(ITALPRESS).