Mosse M5S per riorganizzarsi, lunedì visita Cancelleri: confronto su infrastrutture

Gela. Ieri, un confronto piuttosto informale, ma anche i grillini guardano ai prossimi mesi e all’organizzazione sul territorio, ad iniziare da quello che sta accadendo in città. All’incontro, non strettamente politico, hanno partecipato i portavoce, ma non solo. C’erano il senatore Pietro Lorefice, il deputato regionale Nuccio Di Paola e il consigliere comunale Virginia Farruggia, oltre ad attivisti vicini al gruppo. Anche sul territorio, come è inevitabile, si attendono riscontri romani. Beppe Grillo e l’ex premier Giuseppe Conte devono sciogliere diversi nodi, anche se i grillini locali sembrano convinti che alla fine non ci sarà alcuna scissione interna. I portavoce del territorio sembrano in linea con le scelte di Conte e non è un caso che in città le interlocuzioni con il Pd siano iniziate già da tempo, così come ha fatto l’ex premier a Roma. Nelle ultime settimane, hanno alzato il livello della contesa sui rifiuti, sia in città che a Palermo. I pentastelalti si oppongono ai piani di Palermo su Timpazzo e sull’impianto di compostaggio di Brucazzi. Chiaramente rimangono opposizione alla giunta Greco e non disdegnano di aderire ad iniziative politiche con il resto della minoranza, come accaduto nel vertice successivo al voto sulle commissioni e alle pesanti polemiche che ne sono scaturite. A breve, dovrebbe essere inaugurata la nuova sede, in centro storico. Lunedì, invece, in città arriverà il sottosegretario Giancarlo Cancelleri. In questi giorni, è impegnato sull’isola e ne approfitterà per avere un incontro con il sindaco Lucio Greco e con l’assise civica. Tra i temi in programma, pare ci sia soprattutto la tangenziale, il cui iter va avanti anche al ministero, nonostante sia partita la gara politica ad attribuirsi i meriti.