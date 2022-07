Mostra nave greca, lavori in corso nella zona: pulizia, segnaletica e illuminazione

Gela. Le difficoltà ci sono state, dovute anche ad una Regione che ha scelto di “centralizzare” l’organizzazione dell’intera mostra sul mito di Ulisse, che aprirà i battenti ufficialmente il prossimo venerdì 22 luglio. Lunedì, a Bosco Littorio, è prevista la conferenza stampa ufficiale. A Palazzo di Città, il sindaco Lucio Greco in questi giorni ha avuto più riunioni sugli interventi da effettuare in vista dell’avvio di un evento sul quale l’amministrazione punta molto e l’avvocato l’ha già spiegato, ritenendo che possa essere un volano per un vero ritorno del turismo culturale in città. Dopo incontri e sopralluoghi, sono iniziati gli interventi di ripristino nella zona di Bosco Littorio, sia per quanto riguarda via dell’Acropoli sia nel tratto del lungomare che conduce fino all’area industriale Eni. Gli operai, anche nelle ore notturne, si stanno occupando di ripristinare la segnaletica stradale e stanno per iniziare attività di pulizia dell’area, che sarà quella dove si concentreranno gli arrivi dei visitatori e dei turisti. Il sindaco ha predisposto una direttiva, a seguito di confronti con i tecnici, i dirigenti e il segretario generale. Nei tratti interessati si sta migliorando anche l’illuminazione pubblica, per gli impianti che erano carenti. Si tratta di tutto il necessario per rendere maggiormente fruibile l’intera zona.