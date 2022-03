Motocross d’epoca, Adriano Vinciguerra “vola” a Malpensa e vince la prima manche

Sul tracciato del Ciglione della Malpensa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, gestito dal moto club Mv Gallarate, Adriano Vinciguerra ha condotto sin dal primo giro (12 giri + 2 minuti) il gruppo dei 34 concorrenti. Solo nella fase iniziale è entrato in bagarre con Nicolas Tumini (G2), alfiere della Yamaha che, dopo una caduta, ha chiuso a 9,593. Con un ritmo insostenibile per tutti gli altri il centauro gelese ha spento ogni velleità di vittoria per tutti gli altri, ipotecando il gradino più alto del podio. Nel pomeriggio è prevista la seconda manche.