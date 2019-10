Mozione su donazione organi bloccata in consiglio, Sincero: “Parole Farruggia sono inaccettabili”

Gela. Le tensioni tra maggioranza e opposizione non risparmiano neanche un tema tanto sensibile come la donazione degli organi. Martedì sera, in aula consiliare, è mancato il numero legale per discutere la mozione sul tema presentata dalla grillina Virginia Farruggia. Il consigliere ha contestato la strategia della maggioranza, sostenendo che si sia trattata di una scelta ponderata. Dai banchi di ‘Una Buona Idea’, il capogruppo Davide Sincero respinge le parole del consigliere del Movimento 5 Stelle. “Faccio i miei complimenti al consigliere Farruggia per la sensibilità dimostrata rispetto al tema della donazione degli organi – dice – e anticipo che avrà il mio voto favorevole. Mi dispiace però che sporchi l’iniziativa con attacchi inopportuni. Capisco la bramosia di stare davanti ad una telecamera, ma non permetto a nessuno di dire o insinuare che questa maggioranza non abbia a cuore la cura dell’altro”.