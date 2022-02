“Mutata arma”, in Cassazione cade l’aggravante mafiosa per tre imputati

L’annullamento, con rinvio, è stato deciso, per Biundo, anche su uno degli altri capi di accusa; per Faraci, invece, rispetto al riconoscimento della continuazione. Nei loro confronti, erano state pronunciate le sentenze più pesanti, come pena imposta. In appello, anche se fu decisa una riduzione rispetto al primo grado, dieci anni e quattro mesi erano stati imposti a Majch Vella (il gup in primo grado aveva indicato undici anni e quattro mesi); nove anni e due mesi di detenzione per Salvatore Graziano Biundo e Davide Faraci (in primo grado la condanna era di dieci anni). Con l’annullamento per l’aggravante mafiosa, l’entità delle condanne si riduce. I giudici romani, invece, non hanno accolto i ricorsi avanzati nell’interesse di altri due imputati, si tratta di Davide Pardo e Andrea Tomaselli. Nei loro confronti, si concentravano contestazioni meno gravi. In appello, era arrivata la condanna ad un anno e sei mesi per Davide Pardo (difeso dall’avvocato Cristina Alfieri), in continuazione con una precedente sentenza (la condanna del gup era di due anni di detenzione). Un anno e tre mesi, invece, per Tomaselli (rappresentato dall’avvocato Ignazio Raniolo. Altri imputati, sempre coinvolti nell’inchiesta, ne rispondono davanti al collegio penale del tribunale di Gela.