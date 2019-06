NAS SEQUESTRANO 670 TONNELLATE DI RISO, “NEI SILOS CARCASSE DI TOPI”

TORINO (ITALPRESS) – I Carabinieri del NAS di Torino hanno sequestrato in quattro aziende agricole delle province di Novara e Vercelli 668 tonnellate di risone di diverse varietà, risalenti alla raccolta 2018, per un valore commerciale di circa 200 mila euro. I militari hanno trovato il risone all’interno di silos, invaso da escrementi e carcasse di roditori e piume di volatili.

Contestate anche violazioni amministrative riguardanti lo stoccaggio di prodotti fitosanitari non più utilizzabili in campo agricolo.

