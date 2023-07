Nasce il coordinamento regionale a difesa del diritto alla salute, c’è anche “Sos Vittorio Emanuele”

In un documento rilasciato dal coordinamento si precisa che “si è venuta a creare una situazione inaccettabile e prolungare questo atteggiamento di attesa, significa distruggere ciò che faticosamente si è costruito a favore della sanità pubblica. Servono misure urgenti ed efficaci di fronte alla prolungata fase di transizione demografica, epidemiologica e sociale che stiamo attraversando, per ridare la dignità perduta a tutti i nosocomi, sottomessi anche alla logica economicistica dei tecnocrati. Serve un cambio di rotta, anche nell’assistenza territoriale, che palesa gravi difficoltà, che ne mortificano competenze e ruoli. Per cercare di porre rimedio ad alcune criticità. Si chiede la nomina in tempi rapidi dei nuovi direttori generali delle ASP; immediate e definitive disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell’emergenza-urgenza negli ospedali; stesse disposizioni occorrono per l’istituzione dei Dipartimenti interaziendali di anestesia e rianimazione e per altre aree dei diversi comparti; l’aumento del monte ore per gli specialisti ambulatoriali territoriali, accrescendo così l’offerta specialistica, che si rifletterebbe positivamente nel limitare gli accessi impropri in pronto soccorso; la stabilizzazione del personale precario; l’utilizzo con contratti a ore di personale sanitario volontario in quiescenza; il rispetto dei parametri del D.M. n 70 2015; la necessità di garantire e rafforzare il sistema di emergenza- urgenza e di un diverso dimensionamento delle Aziende Sanitarie Provinciali. L’instaurazione di un dialogo costruttivo con le istituzioni per proposte condivise e l’organizzazione di importanti eventi sul diritto alla salute e sulla sanità pubblica, saranno prioritari nell’azione del nostro coordinamento”.