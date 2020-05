Incarichi legali alla nipote del sindaco, centrodestra chiede verifica: “Affari di famiglia”

Gela. Una verifica urgente su sei incarichi legali che l’amministrazione comunale ha affidato all’avvocato Paola Greco, nipote del sindaco. La richiesta è stata avanzata, con atto ufficiale, dal gruppo del centrodestra, che ha scritto al segretario generale di Palazzo di Città. “E’ appena il caso di ricordare che gli incarichi in questione siano un costo che grava sul Comune e sui cittdini – spiegano i consiglieri di Avanti Gela, Fratelli d’Italia e Lega – in favore degli incaricati che dovrebbero difenderlo in giudizio, come ogni altro assistito, con il più fedele patrocinio”. I consiglieri, invece, parlano di “affari di famiglia” e si riferiscono ad un caso, che ritengono ancora più grave. “E’ d’obbligo premettere che solo nelle favole e nelle promesse elettorali abbiamo sentito il lontano profumo dell’onestà, della trasparenza, della “turnazione” o della “rotazione” degli incarichi degli iscritti nell’apposito albo professionale – continuano – ma proprio confortati dal credere fermamente in quei principi vogliamo dar luce a questa vicenda, paradossale, che sottoponiamo, prima ancora che al giudizio dei nostri concittadini, al vaglio del segretario generale del Comune. In uno dei sei incarichi conferiti alla nipote del sindaco in meno di un anno, evidentemente la rotazione si è inceppata sul suo nome, ha accettato l’incarico conferito dall’amministrazione per difendere il Comune contro un avversario di “famiglia”, il cugino, l’avvocato Mario Greco, figlio del sindaco”.