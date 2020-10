Negativi tutti i tamponi dei giocatori del Gela FC, compresa la scuola calcio

Gela. Sospiro di sollievo per il Gela Football Club. Sono infatti negativi i tamponi effettuati a tutti i componenti della squadra. Questa mattina tutta la rosa del club giallonero, staff tecnico e collaboratori, si sono sottoposti all’esame orofaringeo in un noto laboratorio di analisi cliniche della città. Tutti negativi compresi anche i componenti della scuola calcio del Gela FC che, seppur non a stretto contatto con la prima squadra, si sono sottoposti volontariamente al tampone il cui esito è risultato negativo. Solo un esame dovrà essere ulteriormente approfondito anche se non desta particolari preoccupazioni. Allo stato attuale, dunque, l’unico positivo, asintomatico, rimane il giovane calciatore di Niscemi già da una settimana sottoposto ad isolamento domiciliare.