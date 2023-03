Nessun gol a Bergamo, Atalanta-Udinese 0-0

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta frena ancora. Il match contro l’Udinese si chiude sullo 0-0 con i padroni di casa che non sono riusciti a trovare la rete per strappare l’intera posta in palio. Un punto a testa, con la squadra di Gian Piero Gasperini che muove la classifica e sale a quota 42 e che nel prossimo turno sfiderà il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Buon pari per i friulani, solidi e anche propositivi.Possesso palla in casa Atalanta, ripartenze e contropiedi dalla parte dell’Udinese: il primo tempo è scivolato via seguendo una trama abbastanza scontata, la squadra di Sottil ha neutralizzato ogni pallone pericoloso giocato negli ultimi sedici metri da parte dei padroni di casa. Nemmeno il ritorno al tridente ha cambiato le carte in tavola, con gli orobici che hanno sofferto parecchio la fisicità in mezzo al campo. Le poche opportunità da gol sono arrivate più sugli errori che su una vera e propria costruzione, con Musso abile a neutralizzare un retropassaggio di Djimsiti. E la prima frazione si è chiusa con l’infortunio di Koopmeiners, fermato da un risentimento al bicipite femorale: uno stop che si va a sommare a quello di Zappacosta, fermatosi prima del fischio d’inizio per via di un fastidio all’inguine. Il copione è però cambiato nella ripresa, coi padroni di casa che hanno alzato il ritmo: il migliore dei bergamaschi è stato sicuramente Ederson, il numero 13 si è presentato con una conclusione dal limite neutralizzata da Silvestri. Ancora fuori condizione Luis Muriel, il colombiano ha provato l’iniziativa personale soltanto al 38′ con una conclusione dai 20 metri terminata direttamente in curva. Nel finale ci ha provato anche Pasalic, decisiva la deviazione in corner da parte di Bijol. Il vero miracolo lo ha compiuto però Marco Silvestri sulla conclusione di prima intenzione da parte di Toloi. Nessun gol, finisce 0-0 a Bergamo.- foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).