Nessuna “rivoluzione” nei dilettanti: si lavora alla stagione, Gela Fc in Eccellenza

Gela. Non ci saranno stravolgimenti nei campionati regionali di calcio. Il Comitato Regionale della Sicilia, ha chiarito il futuro dei club dilettantistici, molto confuso dopo l’interruzione dei campionati che ha anticipato la conclusione della stagione. Il Consiglio direttivo, presieduto da Santino Lo Presti ed affiancato dal vicepresidente nazionale Sandro Morgana, ha ufficializzato classifiche definitive, criteri e programmi per la ripresa ufficiale dell’attività a pieno organico:

Nello specifico l’Eccellenza proseguirà su due gironi da 16 squadre ciascuno, 64 formazioni daranno vita alla Promozione, 98 alla Prima Categoria e 70 infine in Seconda Categoria; per quanto concerne il calcio a cinque, 28 le squadre che saranno impegnate nella Serie C1, 60 quelle in lizza nella C2.

Iscrizioni aperte dal 15 al 27 luglio per i campionati regionali, con un margine di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande. Nell’Eccellenza e nella Promozione sarà obbligatorio schierare in ogni partita un atleta nato nel 2001 ed uno del 2002. Con le classifiche cristallizzate è stata formalizzata la promozione in serie D di Paternò e Dattilo, con Canicattì e Sant’Agata vicinissime al ripescaggio. Retrocesse solo le ultime dell’Eccellenza e blocco retrocessioni dalla Promozione in giù. Gela Fc dunque salvo e sicuro di rifare l’Eccellenza.