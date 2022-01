Calcio dilettanti, dalla Promozione in giù si riprende il 30 gennaio

Gela FC in Promozione, SSD Gela in Prima categoria e Gela Calcio in Seconda, ne approfitteranno per recuperare quei calciatori infortunati o ancora peggio reduci da positività al Covid 19.

Fermo restando così le cose il Gela FC tornerà in campo domenica 30 gennaio a Canicattini, la SSD Gela al Presti contro lo Scicli in Prima categoria, mentre nel girone B del torneo di Seconda categoria il Gela Calcio giocherà in trasferta sul campo del Muxar.

Confermato l’inizio del girone di ritorno nei campionati giovanili regionali Under 17 e Under 15 per fine mese. Scatteranno invece nella settimana successiva – weekend del 5 e 6 febbraio – i campionati provinciali di Lega e giovanili, dato anche il numero elevato di recuperi ancora da disputare. “Confermiamo la necessità in questa fase di avere tutti insieme un elevato senso di responsabilità – ha detto il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana – Riprendiamo a giocare in sicurezza e nel rispetto delle regole che prevedano per tutti i soggetti del gruppo squadra il completamento dell’iter vaccinale necessario per il rilascio del Super Green Pass”.