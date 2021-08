Niente fondi per emergenza Covid, Greco e Giordano: “Comune in regola, errore Regione”

“Ci hanno detto che la nostra città è stata esclusa, insieme ad altri ventuno Comuni nell’Isola, perché rea di non aver presentato il F.P per il 2020 e gli impegni per il 2021. Così assolutamente non è – aggiungono Greco e Giordano – e le pec inoltrate all’assessorato alle autonomie locali, come da regolamento, lo dimostrano. Il settore bilancio ha presentato tutto nei tempi previsti, e attendiamo di vederci riconosciute queste somme. Stiamo facendo di tutto per cercare di ridare ossigeno alle realtà maggiormente penalizzate da questa devastante crisi sanitaria e sociale, e le nostre non sono solo parole. Dal punto di vista formale e sostanziale, abbiamo adempiuto a quanto previsto dalla nota del 31 dicembre 2020 e lo possiamo dimostrare carte alla mano”. La comunicazione ufficiale giunta dall’assessorato regionale esclude Gela dai fondi, nonostante la quota consistente dei contributi previsti, almeno sulla carta.