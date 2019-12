Gnoffo, “no attività didattica alle Benedettine”, protesta genitori: Bennici, “sindaco non sia dittatore”

L’assessore Nadia Gnoffo, però, è piuttosto risoluta. Ha spiegato che quei locali non sono stati messi a disposizione per lo svolgimento dell’attività didattica, di conseguenza va individuata un’altra collocazione per le classi della “San Francesco”. Un tira e molla che sta creando non poche frizioni, anche politiche. “Questa amministrazione pro-tempore non è in grado di assumere quelle sagge decisioni suffragate da un’attenta valutazione degli interessi in gioco. Ha invece il dovere e l’obbligo di adottare soluzioni adeguate e bilanciate. Non mi sembra che ciò sia avvenuto con gli alunni della scuola “San Francesco”, dice il consigliere Sandra Bennici. L’esponente di Fratelli d’Italia ritorna sullo sfogo di ieri del consigliere Caci. “Il sindaco ha buttato fuori dalla sua stanza la collega consigliere Caci in modo non garbato. Esprimo la mia solidarietà in quanto donna, genitore, ma sopratutto capace di saper dire no all’ipse dixit del sindaco. E’ grande la necessità di ricordare al primo cittadino – conclude Bennici – che deve essere assai prudente nella gestione di governo e l’autorità non va brandita con arroganza ma dispiegata con equilibrio, nel rispetto di chi ha un’opinione diversa dalla sua. In altre occasioni ha avuto comportamenti analoghi, altrimenti non siamo più governati da un regime democratico ma dittatoriale”.