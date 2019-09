Nomine pesano sull’alleanza “arcobaleno”, assessori in stand by: prime “voci” per poltrona Ghelas

Gela. Sembravano imminenti, ma in realtà sulle nuove nomine in giunta probabilmente bisognerà ancora attendere. Il sindaco Lucio Greco non pare troppo concentrato sul tema, ma gli alleati lo aspettano al varco. Da settimane, l’eventuale ingresso dell’ex consigliere comunale Cristian Malluzzo e dell’ex assessore Giuseppe Licata viene dato come più che probabile. In questo modo, Greco rafforzerebbe la posizione del suo gruppo di riferimento, quello di “Un’Altra Gela” (che gradirebbe Malluzzo), e non farebbe un torto ai fedelissimi del presidente della Regione Nello Musumeci, che hanno scelto Licata. Apparentemente, non dovrebbero esserci problemi. I “papabili” e i loro sponsor politici, però, iniziano a temere che il sindaco voglia prendere dell’altro tempo. Nonostante il vertice chiarificatore di due settimane fa, quando teoricamente si sarebbe sancito un patto di ferro nell’alleanza, qualcosa non va per come dovrebbe. I dem, negli ultimi tempi, appaiono piuttosto freddi, non tanto nei confronti di Greco quanto dei suoi riferimenti in consiglio comunale. Ai vertici locali del Pd e ai consiglieri non sarebbero piaciute alcune mosse del capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli. Neanche i nomi proposti per allargare la giunta pare facciano impazzire Di Cristina e i suoi, che a loro volta stanno dando fiducia all’assessore Grazia Robilatte (nonostante le polemiche sul caso Ghelas). Il fatto che il sindaco stia temporeggiando non convince neppure l’area di Musumeci. Il consigliere comunale Vincenzo Cascino attende risposte da Greco. Ha puntato sull’ingresso di Licata in giunta e un eventuale cambio di programma potrebbe avere conseguenze inattese tra le fila della maggioranza “arcobaleno”. Addirittura, se ci fossero ostacoli su Licata, qualcuno pensa che Cascino possa direttamente proporsi per diventare assessore. Conferme, però, non ce ne sono. Gli alleati aspettano che il sindaco decida il da farsi e guardano anche a cosa si muove lungo le linee “amiche”. I democratici vogliono lanciare messaggi pesanti e sarebbero pronti a mettersi a capo di un drappello pronto a rilanciare i colori del centrosinistra tra i banchi della maggioranza. Il dialogo con una parte dei “civici” non lo nega più nessuno e anche il vicesindaco Terenziano Di Stefano avrebbe preso parte ad alcuni incontri, anche se è tra quelli meno convinti di dire sì al Pd del segretario Peppe Di Cristina. I tempi lunghi sulle scelte, probabilmente, stanno esacerbando gli animi di alleati, che ancora non riescono a trovare la giusta dimensione e qualcosa potrebbe variare anche tra gli assessori attualmente a fianco di Greco. Sono insistenti le voci di una staffetta tra l’avvocato Florinda Iudici e l’ex consigliere Giacomo Gulizzi, anche se il presidente della commissione affari generali Vincenzo Casciana (dello stesso gruppo politico) ha escluso qualsiasi cambio in corsa, forse come strategia per non avere acque fin troppo agitate.