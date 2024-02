“Non c’è una crisi di giunta”, Incardona: “Greco non fa comizi, Morselli è parte importante”

Gela. “Crisi in giunta? Lo escludo”. L’assessore Salvatore Incardona, in questa fase contorniata da tensioni piuttosto inattese tra i pro-Greco, sembra voler tacitare gli animi e non prestare il fianco all’opposizione. Anche ieri sera, al termine del question time all’assise civica, l’esponente M5s Virginia Farruggia ha parlato di “comizi” del sindaco Lucio Greco che con questo modus operandi, assai elettorale, starebbe creando “fibrillazioni” tra gli assessori. Si riferiva evidentemente al recente botta e risposta tra il primo cittadino e la titolare dei lavori pubblici Romina Morselli, esautorata dall’iter del progetto per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. “Che l’opposizione, soprattutto a ridosso della campagna elettorale, non sia soddisfatta dalle spiegazioni in aula del sindaco e degli assessori, è normale – aggiunge Incardona – non mi pare che ieri Greco abbia fatto un comizio. Ha dato risposte precise su temi complessi. Forse, il consigliere Farruggia, essendo stata in maggioranza solo per pochi mesi prima di prendere le distanze dall’ex sindaco Messinese, non è abituata a dare riscontri favorevoli a seguito delle interrogazioni. Noi andiamo avanti con il lavoro e l’assessore Morselli, devo dire, rimane un pezzo importante dell’amministrazione. Sta lavorando senza sosta”. Incardona e Morselli, ormai da tempo, seguono un percorso politico quasi analogo. “Il sindaco non ha alcuna intenzione di rivoluzionare la giunta – dice inoltre Incardona – si era discusso anche su una mia assenza ad una riunione, quasi come se volesse tagliarmi fuori. Non è così, abbiamo parlato e ci siamo chiariti”. Sicuramente, non sarà un miglio finale del tutto tranquillo quello che si prospetta per l’attuale giunta. Ieri, in aula, c’erano solo Greco e l’assessore autonomista Ivan Liardi, che hanno risposto alle interrogazioni formalizzate dall’opposizione.