“Non ha diffamato Siciliano”, pm chiedono l’archiviazione per il consigliere Farruggia

Gela. Per i magistrati della procura, non ci sono gli estremi della diffamazione e il procedimento va archiviato. E’ stato ripetuto anche questa mattina, davanti al gip Marica Marino. L’accusa di diffamazione mossa al consigliere comunale del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia non ha fondamento. Per questa ragione, è stata chiesta l’archiviazione, dopo la denuncia presentata dall’ex vicesindaco Simone Siciliano. Arrivato a Palazzo di Città, nel 2015, in una giunta pentastellata, i rapporti si incrinarono dopo pochi mesi e l’ingegnere seguì il sindaco Domenico Messinese, con l’esclusione dal movimento. Il gruppo consiliare grillino, del quale faceva parte Farruggia, passò all’opposizione rompendo definitivamente con la giunta. Siciliano, lo scorso anno, si rivolse ai pm, denunciando di essere stato diffamato dal consigliere comunale. Farruggia, difesa dall’avvocato Simone Morgana, nel corso di un’intervista spiegò che secondo la sua valutazione, Siciliano e l’ex sindaco avrebbero lavorato nell’interesse dell’industria (citando Eni) piuttosto che della città. Considerazioni che secondo Siciliano e il suo legale, l’avvocato Valentino Granvillano, avrebbero sollevato gravi sospetti sull’operato amministrativo dell’ex vicesindaco, ipotizzando presunti interessi estranei alle vicende del municipio.