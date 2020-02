“Non riconfermata? Il mio lavoro è sotto gli occhi di tutti”, Iudici: “Non è stata nomina politica”

Gela. Tutto si sente, salvo che messa in discussione. L’assessore Florinda Iudici, in una fase di assestamento amministrativo e in attesa del verdetto finale del sindaco Lucio Greco, lo spiega piuttosto chiaramente. “Non siamo noi assessori a decidere per quanto tempo rimarremo in carica – dice – tocca al sindaco e io confido in lui e nelle sue scelte. Al momento, non ho alcun problema”. Il nome dell’assessore al mare, che si occupa anche del contrasto al randagismo, sembra in lizza per il taglio, così da far posto a nuovi ingressi in municipio. Le consultazioni avviate dal sindaco potrebbero aprire altri scenari, tutti da sintetizzare nella giunta-bis. L’avvocato Iudici, però, dimostra una certa sicurezza e non ritiene di essere nelle retrovie di una potenziale classifica assessoriale. “Credo che il lavoro fatto fino ad oggi sia sotto gli occhi di tutti – dice ancora – per gli interventi al porto rifugio siamo quasi alla fase esecutiva. Il contrasto al randagismo è stato molto efficace. Lo abbiamo praticamente azzerato o comunque limitato in maniera drastica. Ritengo che il lavoro svolto abbia prodotto effetti”. Sembra non guardare agli attuali “giochi” politici, anche perché se ne ritiene fuori. Greco l’ha scelta prima del ballottaggio, che lo ha condotto ad avere la meglio sul leghista Giuseppe Spata. Il riferimento dell’assessore Iudici è sempre stato individuato nel gruppo dell’attuale consigliere comunale Vincenzo Casciana, adesso capogruppo di “Libera-Mente”, ma già candidato con le liste dell’imprenditore Maurizio Melfa e poi passato tra le fil della coalizione pro-Greco.