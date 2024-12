“Nostro modello di politica va oltre la lite, non ci interessa”, Faraci: “Da Dc tentativo maldestro”

Gela. Il confronto bipartisan, sui temi cruciali per la città, è la linea portante dei civici di “Una Buona Idea”, trasfusa nell’azione del primo cittadino Di Stefano, venerdì impegnato in un tavolo istituzionale per lanciare e rafforzare il cosiddetto “Salva Gela”, alla ricerca di fondi utili a coprire i debiti del passato e ad avanzare nell’iter di superamento del dissesto. Il consigliere comunale del movimento civico Rosario Faraci è tra coloro che l’approccio oltre gli schieramenti non lo ha mai temuto. “Come gruppo politico e come esperienza amministrativa – dice – stiamo portando avanti un modello che per la città sembra nuovo ma che viene applicato da tempo in altri contesti. Non ci piacciono le liti sterili. Non ci interessa alimentare polemiche, magari solo per seminare zizzania e avvantaggiare così quegli esponenti politici che in città vengono solo per incamerare voti portando poi ogni tipo di risorsa lontano, in altre zone del territorio. Tutto questo succede da trenta anni. Non condividiamo un andazzo di questo tipo e non ci interessa porlo in essere. E’ normale che davanti a certi temi, come la questione del dissesto e dei fondi necessari, non si può che coinvolgere tutte le forze”.