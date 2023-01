Nota ad Impianti Srr, Greco e Liardi: “Tempi certi per l’avvio del nuovo servizio in house”

Gela. Tempi certi per l’avvio del nuovo servizio rifiuti. L’amministrazione comunale, che questa mattina attraverso il sindaco Lucio Greco ha chiesto ufficialmente la convocazione di un’assemblea della Srr4, ha inoltrato un’ulteriore nota ad Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio. L’avvocato Greco, l’assessore al ramo Ivan Liardi e il dirigente Mario Picone, richiamano la scadenza di inizio febbraio per avviare le attività, che non pare proprio possano iniziare in questo arco temporale. “Si chiede di conoscere ogni utile informazione circa l’effettiva disponibilità di mezzi e attrezzature necessarie per l’avvio del servizio in house, i tempi per la conclusione delle procedure di assunzione del personale a seguito dei relativi bandi, nonché le soluzioni alternative che la Impianti Srr riterrà di intraprendere, in attesa delle procedure di reclutamento, per assicurare la presenza delle risorse umane necessarie alla nuova gestione”, così è riportato nella nota trasmessa all’in house. Secondo il sindaco e l’assessore si deve procedere prima possibile, così da evitare una nuova proroga. A Palazzo di Città parlano di “operazione chiarezza”, pur in mancanza di un contratto attuativo, non ancora sottoscritto dalle parti.