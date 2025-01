Nuova Città di Gela, Guarnera suona la carica: “Vogliamo arrivare più in alto possibile”

Gela. Il 2024 è stato un anno che ha accompagnato i tanti sodalizi sportivi locali nei loro percorsi verso i rispettivi obiettivi. C’è chi ha messo in programma una promozione e ha deluso le aspettative. Chi, per tanto così e per via di episodi, non ha potuto raggiungere il proprio obiettivo. C’è spazio, però, anche per chi le aspettative non le ha minimamente deluse e ha lavorato duramente al fine di raggiungere il proprio scopo. L’Albert Nuova Città di Gela ha iniziato il 2024 da imbattuta nel torneo di Serie D e l’ha chiuso da imbattuta nel campionato di Serie C. È cambiato sensibilmente il livello della competizione ma non il rendimento delle giallorosse, che non hanno alcuna voglia di interrompere sul più bello la propria cavalcata che non le ha mai viste disputare lo stesso campionato per due anni di fila. Il salto di categoria è sempre stato una garanzia e, di questo passo, a fine stagione la città potrà vantare una squadra di pallavolo in Serie B2. Ma forse è ancora presto per dirlo, anche se sognare, per questa società ambiziosa, non costa nulla.

“Il nostro obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile – afferma il presidente Claudio Guarnera – il sistema che hanno escogitato quest’anno per la promozione fa sì che bisogna rimanere concentrati fino all’ultimo giorno, consapevoli che poi ci sarà una fase playoff piuttosto impegnativa”.