Nuova programmazione finanziamenti, statuto Unione alla capigruppo: andrà in consiglio

Gela. In attesa che in municipio si possa chiudere il sofferto cerchio degli strumenti di bilancio e delle misure correttive, rimane un capitolo che non va perso di vista, quello dei progetti dei programmi di finanziamento. La Regione attende che venga costituita l’Unione dei Comuni, organismo essenziale nel ciclo dei fondi 2021-2027. Il protocollo con le firme dei sindaci dei Comuni dell’Area urbana funzionale, Gela, Butera e Niscemi, è stato firmato mesi fa. Da diverse settimane, si attende che lo statuto dell’Unione dei Comuni, che sovraintenderà l’intero percorso dei finanziamenti, venga varato dai consiglieri comunali dei tre enti. Lo statuto è stato approvato in giunta, dopo una fase di stasi (fatto pervenire dall’assessore allo sviluppo economico Francesca Caruso e redatto dagli esperti esterni), e lunedì la capigruppo convocata dal presidente del civico consesso Salvatore Sammito servirà a fissare la data per la seduta di trattazione. E’ uno dei punti più urgenti da trattare, anche per non perdere ulteriore terreno in un percorso ancora solo all’inizio e che può assicurare risorse fino a settanta milioni di euro. Proprio lunedì, lo statuto sarà trattato dall’assise civica di Butera. Poi, potrebbe toccare a quella locale. Dalla Regione, in più occasioni, hanno fatto intendere a chiare lettere che bisogna fare in fretta e passare alla programmazione dei progetti.