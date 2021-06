“Nuove” commissioni, quelle attuali potrebbero essere riconfermate: si lavora a schema

Gela. La proposta di rivedere l’assetto delle commissioni consiliari è stata approvata la scorsa settimana dall’assise civica. Un voto praticamente bipartisan, che entro trenta giorni dovrebbe portare a chiudere il cerchio, così da avere otto commissioni rispetto alle attuali cinque. In questi giorni, probabilmente, il presidente del consiglio Salvatore Sammito e la commissione affari generali che ha proposto il nuovo assetto, metteranno insieme le proposte per le griglie riviste, collocando i consiglieri anche nelle tre nuove commissioni. L’ultima parola spetta sempre all’assise civica e non è da escludere una riunione, con tutti i consiglieri, prima di portare in aula lo schema delle otto commissioni. Qualcuno avrebbe preferito avere già almeno uno schema per la composizione, prima ancora di arrivare in aula per il voto sul regolamento. Sammito, comunque, non esclude di partire dall’attuale composizione delle cinque commissioni, senza prevedere modifiche particolari, salvo richieste specifiche, per poi definire la collocazione nelle tre nuove (con sette consiglieri ciascuno). E’ inevitabile che le forze politiche guardino alle scelte che verranno effettuate e nessuno pare intenzionato ad accettare ipotesi al ribasso.