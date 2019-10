Nuove verifiche sul Tmb, non c’è ancora ordinanza Provincia: Ato coordinerà prima fase

Gela. Un impianto molto complesso, che ha richiesto un altro sopralluogo tecnico, svoltosi questa mattina a Timpazzo. Prima dell’avvio del nuovo sistema di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, è stato necessario verificare altri aspetti. C’erano i responsabili delle aziende che si sono occupate dei lavori, il rup, ma anche l’ingegnere Sergio Montagnino, che coordina le attività della discarica, per conto dell’Ato Cl2 in liquidazione. Toccherà all’ente guidato dal commissario Giuseppe Panebianco occuparsi della prima fase di avviamento, in attesa che la società in house, controllata direttamente dalla Srr4, inizi a prendere forma. Toccherà alla società di scopo prendere in carico la gestione di tutti gli impianti del ciclo rifiuti locale. Prima, però, sarà necessario avviare a regime il nuovo Tmb. All’incontro di questa mattina, hanno preso parte il commissario Panebianco e il sindaco di Riesi Salvatore Chiantia, che presiede la Srr4. Un passaggio cruciale, in questa fase di transizione, sarà quello dell’ordinanza con la quale la Provincia di Caltanissetta dovrà autorizzare la proroga del sistema mobile, già attivo a Timpazzo, consentendo all’Ato Cl2 di occuparsi della prima fase di avvio del nuovo Tmb.