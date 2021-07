Nuovi impianti a Timpazzo, ok cda Srr ad acquisto terreni: “Per il piano industriale”

Gela. Saranno acquistati terreni limitrofi alla piattaforma integrata di Timpazzo. Ad inizio mese, l’autorizzazione è arrivata dal consiglio di amministrazione della Srr4, presieduto dal sindaco di Butera Filippo Balbo. Sarà la “Impianti Srr” a procedere con il preliminare e il successivo acquisto. Il perimetro della piattaforma integrata, così, si amplierà. Un’operazione che come spiega Balbo “serve per dare attuazione al piano industriale”. Non solo l’ampliamento finanziato dalla Regione con quindici milioni di euro, dai fondi Fsc, ma sono in programma anche altri impianti. Lo scorso maggio, dagli uffici della “Impianti Srr”, amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone, sono partite le carte per la realizzazione di un sistema di trattamento della frazione organica. Un investimento complessivo calcolato in circa due milioni di euro. Sono previsti la verifica di assoggettabilità alla procedura Via, per la valutazione di impatto ambientale, e un parere della commissione tecnica specialistica. L’impianto dovrebbe sorgere in un’area a ridosso del sito di conferimento di Timpazzo e la frazione organica trattata verrà trasformata in “materia prima seconda”, da destinare anche alla copertura dei rifiuti abbancati, in alternativa alle terre di scavo o a materiale da cava.