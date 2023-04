Nuovi loculi sono urgenti, troppe bare in attesa di collocazione: somme dal fondo di riserva

Gela. L’attuale situazione finanziaria del municipio, in piena fase di definizione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, non permette di disporre di troppi fondi. In queste settimane, però, sia nella camera mortuaria del cimitero monumentale sia soprattutto in quella di Farello, sta gradualmente aumentando il numero di bare in attesa di collocazione. Si rischia una nuova emergenza, nonostante i loculi prefabbricati già collocati e i progetti che sono in itinere per incrementarli. Servono stanziamenti e così il sindaco Lucio Greco, come richiesto dal settore lavori pubblici, ha autorizzato il prelievo dal fondo di riserva.