Nuovo centro per l’impiego, intesa con Regione: sarà ospitato in un immobile comunale

Gela. Il sindaco Lucio Greco questa mattina si è recato a Catania per incontrare l’assessore regionale al lavoro, Antonio Scavone, e parlare del piano regionale di potenziamento e ammodernamento dei centri per l’impiego. C’è, infatti, un decreto ministeriale, 74/2019, che consente ai Comuni siciliani che vogliano aderire di ristrutturare, riqualificare e mettere in sicurezza un proprio immobile per adibirlo a centro per l’impiego. Il Comune deve solo individuarli e metterli a disposizione, ad attrezzarli e allestirli ci penserà la Regione. Il sindaco Greco ha voluto cogliere questa opportunità e ha siglato un accordo per l’adesione del Comune di Gela. Il prossimo passo sarà, insieme al dirigente del settore comunale patrimonio, l’individuazione di un immobile che si presti all’uso e la presentazione di un progetto alla Regione per il relativo finanziamento e la nomina del rup. Il progetto potrà riguardare l’abbattimento delle barriere architettoniche, i miglioramenti ai fini strutturali, la messa in sicurezza, l’adeguamento alle norme igienico–sanitarie e degli impianti, il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (anche in termini di rischio Covid) e tutto ciò che attiene alla manutenzione ordinaria e straordinaria.