‘’O noi o la Morselli’’, il diktat che rischia di spaccare il centrodestra dei partiti

Un contatto che però avrebbe provocato una reazione accesa da parte di alcuni big della coalizione: “O noi o la Morselli” si sarebbe sentita dire l’ingegnere Cosentino che se dovesse continuare a valutare un eventuale ingresso in coalizione del gruppo dell’Assessore ai Lavori Pubblici dovrà tenere conto anche degli eventuali mal di pancia che ne conseguiranno.

La Morselli per il momento nicchia e come aveva già dichiarato giovedì a Qg Talks, non andrà dove non verrà ufficialmente invitata.

Restano ancora in ballo l’ipotesi del matrimonio con l’ex avversario in consiglio comunale Totò Scerra, che nella sua coalizione ha già accolto oltre che l’altro falconiano Salvatore Sammito anche l’ex fedelissimo di Greco Salvatore Incardona, o l’ingresso nel “Progetto Gela” di Terenziano Di Stefano, dove la Morselli troverebbe alcuni ex alleati dell’Mpa.

Questa ultima ipotesi sembrerebbe avere più chanches di andare in porto, visti anche i contatti con l’ex vicesindaco che vanno avanti già da un po’, ma la porta del centrodestra dei partiti se al momento sembra chiusa, non è detto che rimanga sbarrata. Falcone, la Morselli e il suo gruppo sono ancora alla ricerca della chiave giusta, per salvare una campagna elettorale che al momento li vedrebbe camminare in ordine sparso.