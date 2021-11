Oiv, avviata la procedura per il terzo componente: si aggiungerà a Gallo e Tona

Gela. In una fase amministrativa che per la giunta Greco dovrà essere di rilancio, bisognerà prendere una decisione anche rispetto agli organismi di controllo. In diversi passaggi delle deliberazioni rilasciate dalla Corte dei Conti regionale, che ha sollevato criticità proprio sui sistemi di controllo interni all’ente, si fa riferimento agli organismi che devono monitorare le procedure amministrative e le prestazioni gestionali. Il sindaco non esclude di riattivare i nuclei che erano stati invece revocati dal commissario straordinario. Di sicuro, va avanti l’attività dell’Organismo indipendente di valutazione. Il sindaco, prima dell’estate, aveva ufficializzato due nomine, con la presidenza affidata all’avvocato Franco Gallo e la scelta ricaduta su Francesca Tona, che ha preso il posto della dirigente scolastica Viviana Aldisio. Negli scorsi giorni, però, è scaduto il mandato del terzo componente, il commercialista ragusano Francesco Occhipinti, che era stato nominato dal commissario straordinario Rosario Arena. Per sostituire il professionista, è stata avviata la procedura di evidenza pubblica. Con il relativo avviso, si prevede che le istanze di partecipazione possano essere presentate entro il prossimo 2 dicembre.