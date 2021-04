Oltre 4000 vaccini in chiesa a Pasqua, flop a Gela per le poche adesioni

Palermo. I dati possono essere letti in due modi diversi, ovvero il bicchiere mezzo pieno di 4049 vaccinati in un solo giorno, oppure con la scarsa adesione di chi è stato volontariamente chiamato a farsi inoculare il vaccino. Il bilancio è stato fornito dalla Regione ed è relativo alle 300 parrocchie che in Sicilia hanno aderito all’iniziativa, unica in Italia.

Balza subito all’occhio come non vi sia il dato della provincia di Caltanissetta. A Gela tre parrocchie avevano dato la propria disponibilità ma le scarse prenotazioni (il limite minimo era di 50) ha difatti annullato l’iniziativa.

Secondo i dati al momento disponibili e diffusi dalle Asp, in provincia di Messina sono state vaccinate 428 persone. A Catania sono state in tutto 829. A Siracusa le somministrazioni sono stat0e 275. A Enna sono state 531. A Ragusa, le dosi di vaccino somministrate sono state 216. Su Trapani il dato si attesta sulle 570 somministrazioni. Dato indicativo è quello di Agrigento con 250 dosi. A Palermo sono stati circa 950 i vaccini somministrati.