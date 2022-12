Oltre 500 mila euro al Consorzio in crisi, Lega: “Intervento assicurato da Sammartino”

Gela. Lo sblocco del pagamento del contributo straordinario da 550 mila euro in favore del Consorzio di bonifica locale, in forte crisi, è rivendicato dalla Lega. Il consigliere comunale Giuseppe Spata ritiene che il via libera decisivo sia stato assicurato dall’assessore regionale, in quota salviniana, Luca Sammartino. “La crisi finanziaria del Consorzio di bonifica é stato uno dei primi argomenti affrontati dal vicepresidente della Regione Luca Sammartino, da poco insediatosi alla guida dell’assessorato all’agricoltura. Il suo intervento ha permesso che venissero sboccati e trasferiti nelle casse dell’ente oltre 500 mila euro, cosi come segnalato dai sindacati – fa sapere Spata – le somme consentiranno il pagamento degli stipendi dei lavoratori che da tempo attendevano la liquidazione di sei mensilità”. Per i leghisti, invece, non ci sarebbe alcun ruolo del grillino Nuccio Di Paola, vicepresidente Ars. L’esponente del Movimento cinquestelle presentò e ottenne l’approvazione dell’emendamento alla finanziaria che ha consentito di individuare le somme per il Consorzio. Di recente, ha inoltrato una nota agli uffici palermitani per capire quale fosse lo stato dell’arte.