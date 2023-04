Omicidio Sequino, iniziata requisitoria pm: attenzione focalizzata su perizie intercettazioni

Gela. Le richieste dell’accusa verranno formalizzate la prossima settimana. Questa mattina, è iniziata la requisitoria del pm della Dda di Caltanissetta Nadia Caruso, nel dibattimento che vede imputati Nicola Liardo, il figlio Giuseppe Liardo e Salvatore Raniolo. Sono accusati dell’omicidio del tassista Domenico Sequino, ucciso in pieno centro storico a pochi passi dalla chiesa Madre. Inevitabile che l’attenzione del pm si concentrasse sulle perizie del contenuto delle intercettazioni, soprattutto quelle confluite nell’inchiesta “Donne d’onore” e che l’accusa ha posto alla base delle pesanti contestazioni mosse ai tre, ritenuti organizzatori ed esecutori materiali dell’azione di morte. Come sottolineato già in precedenti udienze dai difensori e dai loro esperti di parte, in quelle intercettazioni, a differenza di quanto sostenuto nella consulenza della procura, non si fa alcun riferimento a Sequino e all’omicidio. Conclusioni confermate a seguito di ulteriore perizia disposta dai giudici nisseni d’assise. Potrebbe essere una svolta decisiva nella vicenda. I tre imputati hanno sempre respinto ogni addebito, professandosi del tutto estranei all’agguato che sancì la fine del tassista, raggiunto da diversi colpi di pistola.