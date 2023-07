Opera pia-Comune, canoni non versati: no cda ente a rateizzazione in quattro anni

Gela. Le parti, ovvero il Comune e l’Opera pia Pignatelli-Roviano, un’intesa non l’hanno ancora raggiunta. All’appello, in base a quanto accertato dai responsabili dell’Opera pia, mancano poco meno di cinquecentomila euro. Si tratta di somme che l’ente municipale non ha mai versato rispetto ai canoni di locazione per l’uso delle strutture dell’ex convitto, nel periodo ricompreso tra il 2018 e il 2021. E’ partita un’azione giudiziaria e la prima udienza, su iniziativa dell’Opera, è fissata per settembre. In questi mesi, attraverso l’organismo di mediazione, ci sono stati svariati tentativi di arrivare ad un accordo transattivo. Palazzo di Città è arrivato ad offrire somme per oltre 475 mila euro, da versare su un periodo di quattro anni, quindi con otto rate semestrali da poco più di 59 mila euro, con la compensazione delle spese legali e di mediazione. Dall’Opera pia hanno posto l’esigenza di un primo pagamento che anticipasse la data dell’udienza di settembre, anche come prova della volontà del municipio di rispettare l’intesa. Le attuali condizioni finanziarie del municipio, infatti, preoccupano anche l’ente che in passato diede la disponibilità dei locali dell’ex convitto.