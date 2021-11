Operatori pulizie senza stipendi, Asp interviene: Filcams-Uiltucs, “risultato raggiunto”

Caltanissetta. L’Asp interverrà per sanare gli inadempimenti contrattuali e i mancati pagamenti, che spettano ai lavoratori del servizio pulizie e ausiliariato, che operano per conto dell’Azienda ospedaliera. L’impresa che attualmente gestisce l’appalto non paga con regolarità i lavoratori e inoltre, come sottolineato dalle segreterie provinciali di Filcams e Uiltucs, non rispetta gli obblighi contrattuali. Ieri, si è tenuto un incontro, al quale hanno partecipato i segretari Nuccio Corallo (Filcams-Cgil) e Michelangelo Mazzola (Uiltucs). C’erano il rup Danilo D’Agliano e il direttore del provveditorato Asp Adriana Panepinto. Da Asp arriva il sì all’intervento sostitutivo, per coprire ciò che non è stato garantito dalla società esterna. I sindacalisti, invece, prendono le distanze da quanto sostenuto, ieri, dai vertici provinciali dell’Ugl, che hanno spiegato di non condividere la strada dello sciopero, che era stata indicata da Filcams e Uiltucs.