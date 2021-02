Morirono dopo aver incendiato una villetta, c’è un terzo indagato

Niscemi. La Procura di Gela ha chiesto il rinvio a giudizio per Giuseppe Azzolina, accusato di essere uno degli organizzatori dell’incendio di una villetta di un impresario di pompe funebri che provocò la morte dei fratelli Alfonso e Roberto Schembri, anche loro coinvolti nel rogo doloso.

L’incendio si verificò il 18 febbraio 2018 in contrada Vituso a Niscemi. I fratelli Schembri furono vittime dell’incendio stesso che avevano appiccato. Roberto, 52 anni, era morto il 2 marzo, nel Centro ustioni di Bari, dove era stato trasferito in elicottero subito dopo la deflagrazione. Da una ricostruzione effettuata da carabinieri e vigili del fuoco, lo scoppio sarebbe stato causato dai vapori della benzina versata dagli Schembri e dal gas di due bombole rinvenute in cucina e in un carro funebre custodito nel garage della villetta.