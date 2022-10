Ospedale, emergenza infinita: neurologia senza l’unico medico, sospesa attività chirurgica

Gela. Ospedale “Vittorio Emanuele” ancora una volta al centro di tagli ed emergenze, anche per i servizi di base. Dalla prossima settimana, l’unico medico dell’unità di neurologia, Rosaria Linda Verniccio, sarà trasferita sul territorio e di conseguenza la struttura sarà senza alcuna dotazione medica per acuti. Un vero e proprio depotenziamento, in un’unità fondamentale per il nosocomio “Vittorio Emanuele”. Come se non bastasse, con una nota ufficiale dell’Aaroi-Emac, a firma del consigliere regionale dell’associazione anestesisti e rianimatori, Salvatore Damante, è stato comunicato ai vertici di Asp e a quelli del “Vittorio Emanuele” che dal prossimo 1 novembre ci sarà la sospensione dell’attività chirurgica programmata.