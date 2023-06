“Ospedale ridotto ad astanteria è una vergogna”, Di Cristina: “Nuova interrogazione al governo”

Gela. “Un sistema sanitario locale completamente allo sbando”. È quello che emerge dalla disamina del dem Peppe Di Cristina, che negli anni ha più volte calcato la mano per cercare di arrivare ad un cambio di passo. “L’ospedale Vittorio Emanuele ridotto ad astanteria è una vergogna senza limiti – spiega – da tempo, sostengo che il management dovrebbe solo presentare le dimissioni, ad iniziare dall’attuale commissario”. I dem, attraverso il parlamentare Paola De Micheli, preparano una nuova interrogazione da presentare al governo nazionale e una “gemella” per l’Ars e per il governo Schifani. “Grandi risorse umane e professionali lasciano il nostro nosocomio perché non si trovano anestesisti, solo per fare un esempio. A Caltanissetta, invece, si discute di un policlinico. In città, si fanno solo passi indietro e si chiudono reparti”, aggiunge. Il componente della direzione nazionale del Pd ha già posto la questione anche ai parlamentari di riferimento.