Ottantenne muore al pre-triage covid-19, aspettava l’esito del tampone

Gela. E’ deceduta nella stanza di pre-triage dedicata ai casi sospetti covid-19. La vittima è una donna di 80 anni che ieri si era recata in ospedale per sintomi influenzali riconducibili al coronavirus. Ieri un’altra paziente era stata sottoposta a tampone subito dopo l’esame della tac e aveva atteso in una ambulanza che il personale sanificasse i locali di Radiologia, dove poco prima era stata sottoposta alla tac una donna di 47 anni. Dalle prime informazioni l’ottantenne, invece, era arrivata in ospedale questa mattina e mantenuta da un respiratore artificiale in attesa dell’esito del tampone che, purtroppo, non conoscerà mai.