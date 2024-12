PalaCossiga vandalizzato, approvato progetto esecutivo per ripristinare l’area esterna

Gela. I danni complessivi sono pesanti ed economicamente ingenti. I vandali hanno più volte preso di mira il PalaCossiga, struttura sportiva comunale che durante l’emergenza Covid venne riconvertita in centro vaccinale. Da quel momento, a danni si sono aggiunti altri danni. Prima la contesa tra l’ente municipale e l’Asp, che ha restituito la struttura ma in condizioni certamente non ottimali; poi, sono entrati in scena ladri e vandali che hanno ancora una volta deturpato l’impianto sportivo. L’amministrazione comunale ci prova a recuperarlo. È stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione e ripristino dell’area esterna e del sistema di illuminazione. L’importo ammonta a 88 mila euro.