Calcio, il 2024 chiude i battenti: annata da montagne russe per le squadre locali

Gela. Siamo ormai alle battute finali di un 2024 di tanti alti e altrettanti bassi nel contesto sportivo locale. Il Gela Calcio, un anno fa esatto, lottava per la zona playoff del campionato di Eccellenza in seguito ad un deludente mercato dicembrino che ha visto tanti giocatori importanti fare le valigie per non essere, poi, sostituiti degnamente. Nei mesi successivi i due presidenti Maurizio Melfa e Marco Scerra hanno rassegnato le proprie dimissioni, garantendo ai tifosi di portare il Gela a fine stagione ma di non proseguire in quella successiva. Alla fine, però, il secondo ha fatto un passo indietro e, con il supporto di Toti Vittoria e di tanti altri nuovi soci ha deciso di riprovarci e costruire un organico in grado di interpretare il ruolo di mattatore del campionato. La concorrenza, purtroppo, si è presentata dinanzi ai biancazzurri indossando una casacca nerorosa ma, tutto sommato, i giochi sono ancora apertissimi. Sono quattro i punti da recuperare per i ragazzi allenati da mister Gaspare Cacciola ma l’impressione è che questo Gela sta bene, fisicamente e soprattutto mentalmente, e placare la sua voglia di rivalsa sarà difficile. La squadra è completa in ogni reparto e vanta una qualità che non appartiene sicuramente ad un sodalizio militante in Eccellenza. Giocatori come Arcidiacono, Privitera e Cocimano, per fare solo qualche nome, farebbero comodo anche a squadre di Serie D visto il mismatch tecnico con gli avversari in campionato.