Palermo, nel libro di Maurizio Carta l’idea di città del futuro

PALERMO (ITALPRESS) – “Palermo – un’idea di cui è giunto il tempo”. E’ il libro scritto da Maurizio Carta, assessore all’Urbanistica e alla mobilità sostenibile del Comune del capoluogo siciliano. “Sono convinto che il perseguimento dell’idea di città del futuro prossimo che dobbiamo mettere in campo non possa rimanere solo dentro la dimensione amministrativa – spiega Carta in un’intervista all’Italpress -, deve diventare oggetto del dibattito pubblico. Io immagino una strategia in dieci mosse e una serie di azioni concrete per far sì che molte delle strategie generali trovino condivisione, molte spalle su cui appoggiare questo progetto”. Secondo Carta “bisogna passare da un modello in cui ci si chiede “quanto costa?” a chiederci “quanto valore genera?”. Se io faccio una serie di iniziative, come il rilancio economico di via Roma, il cambio di modalità del trasporto pubblico, e le porto avanti correttamente e in maniera strategica costano meno e generano un ritorno sull’investimento”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).