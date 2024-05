Fondi Fsc, firmato accordo: Casciana, “progetti fondamentali per la città, rinascita con centrodestra”

Gela. Il centrodestra che alle amministrative si presenta nel patto largo insieme ai moderati, a sostegno dell’ingegnere Grazia Cosentino, politicamente gongola innanzi alla firma dell’accordo tra governo nazionale e governo regionale, per gli investimenti con i fondi Fsc 2021-2027. La sigla è stata apposta nel pomeriggio, a Palermo, e alla manifestazione collaterale non mancano esponenti locali. Il vicesindaco designato dall’ingegnere Cosentino (qualora arrivasse la vittoria), Vincenzo Casciana, ritiene che gli stanziamenti destinati alla città (per un totale di circa 190 milioni di euro), siano una dimostrazione del dialogo favorevole tra Roma, Palermo e la città. Di fatto, ribadisce che il voto per Cosentino consentirà di rafforzare l’asse. “Siamo certi che il consolidamento dei rapporti politici a livello nazionale e regionale, in sinergia con la guida competente della classe dirigente locale del centrodestra, è ciò di cui la città ha bisogno per superare le sfide attuali e cogliere le opportunità future. La stretta collaborazione tra Giorgia Meloni e Renato Schifani dimostra l’efficacia di una governance coesa e orientata al bene comune, capace di portare risultati concreti. Mostriamo soddisfazione – dice – per la firma di un accordo fondamentale per il rilancio economico e infrastrutturale della Sicilia attraverso i Fondi Sviluppo e Coesione. Tra le città maggiormente beneficiate da questi investimenti c’è Gela, che vedrà realizzarsi progetti cruciali per la sua crescita e il benessere dei suoi cittadini”. Casciana richiama la riattivazione del dissalatore (che necessiterà di non meno di trenta milioni di euro) e il nuovo ospedale (da 130 milioni di euro). Sono tra le opere inserite nelle schede dell’accordo. “Uno degli interventi più attesi riguarda il ripristino del dissalatore. Questa infrastruttura è destinata a mettere fine alla crisi idrica che affligge la città da decenni. La carenza di acqua potabile ha rappresentato un problema significativo per la vita quotidiana dei cittadini e per lo sviluppo economico della zona. Il ripristino del dissalatore garantirà una fornitura continua di acqua, alleviando così le frequenti interruzioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Inoltre, grazie all’efficienza del nuovo impianto, i costi dell’acqua subiranno una riduzione, con un impatto positivo sulle bollette delle famiglie e delle imprese locali. Questo intervento non solo risolve una problematica cronica – continua Casciana – ma rappresenta anche un passo avanti verso la sostenibilità e l’autosufficienza idrica della città. Altro investimento strategico riguarda la sanità. Grazie ai fondi Fsc, la città avrà un nuovo ospedale, una struttura moderna e attrezzata per rispondere alle esigenze sanitarie della popolazione. Questo ospedale non solo migliorerà la qualità delle cure disponibili, ma ridurrà anche i tempi di attesa per i pazienti, offrendo un servizio sanitario di alto livello. La nuova struttura sanitaria contribuirà a rendere la città un punto di riferimento per la salute, attirando specialisti e migliorando l’assistenza medica”. A maggior ragione, in attesa di capire che fine faranno i progetti e se arriveranno a concretizzazione, Casciana rilancia l’importanza della coalizione “ufficiale” del centrodestra.