“Siamo tanti e liberi”, Donegani e “PeR”: “Una squadra e non c’è nessuno sopra di noi”

“Una città normale”, è questo l’auspicio di un progetto del tutto differente da quello dell’amministrazione che ha guidato il Comune negli ultimi cinque anni. “Consapevolezza e concretezza” sono le linee guida di quella che “insieme alla città sarà una squadra”, è stato detto dal palco del teatro “Eschilo”. Il filo politico lo ha riallacciato, nella tradizione del centrosinistra, l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, oggi in lizza per le europee con Avs e che ha ricordato la stagione della lotta contro la mafia proprio a Palermo.

“Ora deve essere la stagione dei diritti – ha spiegato – quando ho ricevuto l’invito di Miguel sapevo che sarebbe stata una festa della democrazia”. “PeR” e Donegani non si sentono indietro nella corsa per il municipio e hanno voluto rimarcare un confine politico netto, dai partiti e da chi non si è rivisto nel progetto (in primis i dem che sostengono Di Stefano e non un dirigente storico del partito come l’ex parlamentare Ars).